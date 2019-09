Soome politsei rappis riigi suurimat kuritegelikku jõuku, mille niidid ulatusid ka Eestisse 

„United Brotherhoodi ja sellega seotud Bad Unioni liikmeid on sel kümnendil kahtlustatud enam kui 1300 kriminaalses aktis. Paljud seadusrikkumistest on seotud narkootikumide, vägivalla või tulirelvaga,“ kommenteeris Lahtela.

Grupeeringud olid viimase 15 kuu jooksul Soome politsei kõrgendatut tähelepanu all ja selle aja jooksul on liikmetelt konfiskeeritud 160 tulirelva ning leitud 55 kilogrammi narkootikume. Tänavu veebruaris tabas Soome toll seoses United Brotherhoodi tegevusega riigi ajaloo suurima ecstasy koguse – 150 000 tabletti. Uurimistulemused näitavad, et veidi enam kui aastaga teenis United Brotherhood kriminaalset tulu 2,6 miljoni euro ulatuses. Nüüd on loodetavasti jõudu tegevusele pandud piir nii Soomes kui ka välismaal.