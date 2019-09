Udmurdi teadlane süütas end protesti märgiks põlema 

Radio Svoboda kirjutab, et Razin protestis enne surma hoone ees siltidega, milles nõudis, et võimud pööraksid rohkem tähelepanu udmurdi keele ja rahva kaitsmisele. Udmurdi keel on üks soomeugri keeltest, mida kõneleb pisut üle 320 000 inimese.