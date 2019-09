Eesti uudised ÕL VIDEO | Energeetikavolinik Simson peab Euroopat vedama rohelise tuleviku suunas Viljar Voog | Video: Tiina Kõrtsini , täna, 15:53 Jaga: M

MINEK: Kuigi uus Euroopa Komisjon astub ametisse alles novembrist, algab uute volinike ettevalmistusperiood juba sellest kolmapäevast. Foto: Tiina Kõrtsini

Viimased kaks päeva on toonud olulist infot Kadri Simsoni tuleviku kohta: esmaspäeval selgus, et järgmised kaks kuud ta Jean-Claude Junckeri Euroopa Komisjonis ei tööta ning teisipäev tõi teate, et novembris ametisse astuvas Ursula von der Leyeni komisjonis kuulub talle energeetikavoliniku portfell. Kes moodustavad aga Brüsselis Simsoni tiimi, seda hoiab ta jätkuvalt kiivalt enda teada.