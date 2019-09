Mart Treial | Voolaidi kurss on ambitsioonikas 

Kus muidugi oleks tarvis kiiremaid edusamme, on tsenderduste kaitsmine. Kuuest väravast viis löödi meile seetõttu, et (kesk)kaitsjad valisid kehvasti positsiooni või ei suutnud ründajaid omavahel ära jagada. Tribüünilt ja hiljem video põhjal on muidugi lihtne näpuga näidata ja targutada, aga usun, et meie mehed on enamaks suutelised. Vastasel juhul oleks olukord üpris nukker.