Küsimus | Kas Aaspere-Haljala tapjatee jääb terveks talveks ohvreid varitsema? 

Kas Aaspere-Haljala tapjatee jääb terveks talveks ohvreid varitsema?

Foto: Teet Malsroos

Praegu on Aaspere-Haljala neljarealiseks ehitataval maanteelõigul liiklusele avatud kitsas ja kõrge ilma perveta teelint, millest kahel pool paari meetri sügavused kaevatud süvendid; Eesti kliimas on aga juba septembris tulemas öökülmad ja must jää ning kaugel see lumigi enam - kuidas tagatakse sel kõrgel kitsal teel libedaga liikluse ohutus? Kui seal mõni buss peaks libedaga teelt ära vajuma ja alla kukkuma?