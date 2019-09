Ka Yana Toom polnud Brüsseli keelatud reklaamist teadlik 

ALDE ABIKÄSI: Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon uurib, kas Reformi- ja Keskerakonna tipp-poliitikud Andrus Ansip ja Yana Toom on saanud Brüsselist keelatud abi. Foto: Kollaaž/Facebook

Täpsemaid selgitusi sai Toom ALDE kommunikatsioonijuhilt Didrik de Schaetzenilt, kes nentis, et reklaam oli nende initsiatiiv ning seda ei pidanud Eesti auditoorium, kus seda oleks võidud kvalifitseerida valimisreklaamina. „Inimliku eksituse või tehnilise vea tõttu aga levis see reklaam ka Eestis, Didrik de Schaetzeni sõnul „paar tundi“ ning ALDE on Keskerakonna (minu nime ja fotoga reklaami) eest tasunud 11,33 eurot,“ selgitas Toom. „Seejuures ei teavitanud ALDE mind ega Keskerakonda reklaami avaldamisest enne ega pärast selle avaldamist.“

Toom lõpetas oma kirja aga kriitikanoolega ERJK suunal. „Omalt poolt aga ei saa jätta lisamata, kui väga mind häirib see, kui lihtsalt võib ühte poliitikut „ette võtta“ ning nõuda tegemata vigade parandamist,“ pahandas poliitik. „Kui praeguses olukorras on tegemist puhtal kujul ALDE eksimusega, siis kujutame ette olukorra, kui keegi teeb midagi sellist pahatahtlikult: avaldab konkurendi eest ja tema nimel reklaame. Kuidas selgitab ERJK sellistel puhkudel süüdlase välja? Kuidas on see „hall ala“ reglementeeritud? Mis sanktsioone rakendatakse?“

„Meie jaoks jäi ohukohaks see, et reklaamides on viidatudsellele, et need on ALDE poolt tasutud,“ selgitas komisjoni otsust ERJK esimees Liisa Oviir. „Lõpptulemus saab see olla, et nad [Toom ja Ansip] peavad reklaami ise kinni maksma. Kandidaat peab ise reklaamikulu tasuma.“