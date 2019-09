ÕL VIDEO | Eestikeelsele haridusele üleminek kütab kirgi: Rõivas lootis toetust, Baruto andis maksahaagi 

Valitsuskoalitsiooni kuuluvad Keskerakonna poliitikud nagu Jaanus Karilaid ja Kersti Sarapuu aga ei poolda Reformierakonna eelnõud. Nende erakonnakaaslane Kaido Höövelson leiab, et see on pealiskaudne ja kiiruga kokku klopsitud. Keskerakonda kuuluv riigikogulane Aadu Must tõi välja, et keelepoliitikaga seotud eesmärgid peaksid olema pikemaajalisemad ja laiemad kui ainuüksi haridussüsteemi eestikeelseks muutmine.

Fraktsioonitu riigikogulane Raimond Kaljulaidi sõnul ei vasta tõele Reformierakonna väide, et kõik koolid peavad olema eestikeelsed, tagamaks Eesti elanike üldist riigikeele oskust. „Keeleõppeks on väga palju erinevaid mudeleid. Ei saa olla nii, et on ainult üks ja õige. Mina õppisin näiteks eestikeelses koolis ja oskan väga hästi inglise keelt,“ toob ta välja.

Reformierakonda kuuluva Taavi Rõivase sõnul on tähtsaim see, et kõik Eestis elavad noored oskaksid eesti keelt. „See on teema, mida enne valimisi lubasid valijatele mitu erakonda, sealhulgas ka kaks valitsuses olevat. Keskerakond nimelt on öelnud, et nemad ei soovi eesti keelele üleminekut. Isamaa ja EKRE ütlevad, et nende meelest on see ainuõige valik. Järelikult ei jäänud Reformierakonnal muud üle, kui algatada eelnõu. Lootes sellele, et Isamaa ja EKRE käituvad valimiste eel antud lubaduste järgi.“