VIDEO | Eestis nähti langemas meteoori 

Meteoor on taevakeha, mis satub Maa atmosfääri, hakkab seal hõõrdumise tulemusena kuumenema ja vahel ka süttib. Süttinud meteoorid on ka Maalt nähtavad. Rahvakeeli langev täht põleb tavaliselt ära enne kui see maapinnani jõuab. Maale langeb iga päev kümmekond tonni meteoorset ainet.