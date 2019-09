Helmete raadiosaate eest maksabki EKRE 

Õhtuleht kirjutas augustis, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) on Mart ja Martin Helme raadiosaate „Räägime asjast“ nimetanud EKRE propagandaks ning tahab teada, kas Tre raadio on eksinud erakonnaseaduse vastu ning teinud poliitilisele jõule keelatud annetust ehk andnud tasuta reklaamiaega.