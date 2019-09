Viljandimaal kadunuks jäänud Ülle leiti surnuna, politsei tõendid viitavad kuriteole

Esmaspäeva õhtul sai häirekeskus teate, et juhuslikud möödujad leidsid Viljandimaal Mulgi vallas järvest surnukeha. Politsei selgitas, et tegu on 27. augustil Viljandimaal Veisjärve külas kadunuks jäänud 35aastase Üllega.