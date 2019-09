Eesti hakkab jäätmeseadust taas nullist menetlema, samas hakkab aeg otsa saama 

Eesti kasutab jäätmeringluses metoodikat, millega on ümber töötlemisele suunatud kodumajapidamiste paberi- metalli-, plast- ja klaas-, bio- ja tekstiilijäätmed. Kuigi seni on Eurostati andmed näidanud, et Eestis võetakse ringlusse 28 protsenti jäätmeid ja meie valitud teine metoodika näitab, et kodumajapidamiste olmejäätmetest jõuab ringlusesse 32 protsenti, on see siiski kaugel nõutud 50 protsendist.