PROGNOOS: valitsusel tuleb kärpida 50 miljoni euro eest 

Järgnevatel aastatel Eesti majandus kasvab, kuid senisest aeglasemas tempos. Põhjuseks on see, et riigid, kes kõige rohkem Eesti majandust mõjutavad, ei õitse enam niivõrd. Seetõttu ei täida Eesti lähiaastatel oma täit kasvupotentsiaali, vaid satub varem või hiljem nende mõjutuste ohvriks. Rahandusministeeriumi arvutuste järgi on maailmamajanduse mõju Eestis juba tunda. Kui esimesel poolaastal prognoositi Eesti majanduse kasvuks 4,3%, siis teisel nähakse kasvu 2,5% ehk aasta peale kokku 3,3%. Järgmisel aastal langeb kasv 2,2%ni. „See on märkimisväärselt väiksem, kui viimastel aastatel on olnud. Parim aasta oli 2017, kui kasv oli 5,7%. Selliseid üle 5% kasvusid me lähiaastatel kindlasti ei näe,“ rääkis rahandusminister Martin Helme majandusprognoosi esitlemisel. Ühtlasi tuli tal nentida, et 2018. aastal tehtud plaanid 2019. aastaks ei pea vett ja tuleb otsida kokkuhoiukohti. „Peame jooksva aasta eelarves tegema kärpeid suurusjärgus 50 miljonit eurot.“ Kuna riik elab võlgu, tuleb kärpeid teha ka järgmistel aastatel. Väiksem majanduskasv kandub üle nii palkadele kui ka tarbijahindadele. Kui mullu oli keskmine palk 1314 eurot, siis tänavu kasvab see 1404euroni ning järgmisel aastal 1484 euroni. Majanduse jahtudes eeldab ministeerium, et palgakasv jätkab aeglustumist, kuid tööjõupuudus hoiab sellel ikkagi kätt pulsil.