CNN: USA kutsus 2017. aastal paljastamise hirmus Venemaalt tagasi oma tippspiooni 

CIA avalike suhete juht Brittany Bramell kommenteeris, et CNNi narratiiv hooletust presidendist on täiesti vale, rõhutades, et presidendil on iga päev ligipääs tundlikule infole ning et tema käitumine küll niivõrd ebatavalist ja tõsist sammu nagu spiooni päästmine ei põhjustanud. Valge Maja pressisekretär Stephanie Grisham süüdistab CNNi, et nood võivad selliste lugudega ise elusid ohtu seada.