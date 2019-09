Eesti uudised Keskerakond kaebas keelatud annetuse tagasinõude kohtusse Siim Randla , täna, 20:15 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Keskerakond on vaidlustanud kohtus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutuse tagastada omavalitsuste valimiste eel ajalehes Pealinn ilmunud artiklite tõttu keelatud annetus, sest komisjoni hinnangul on need poliitreklaamid.