VIDEO | Henn Põlluaasa piinlik prohmakas: poliitik ajas sassi male ja kabe 

Riigikogu esimees tuleb tavaliselt koalitsiooni suuruselt teisest erakonnast, mis on praegu EKRE. Henn Põlluaasale tähendas kevadine istungjärk suuremat ameti õppimist ja tihti tuli teda istungi juhtimisel parandada. Sügiseksolevat ta paremas vormis. „Eks algul oli tundmatusse vette hüppamine – ma ei kujutanud täpselt spiikrirolli ette ja mitte ainult siin saalis, vaid ka väljaspool, mis on suur osa sellest tööst. Nüüd on asi juba natukene selgem ja lihtsam. Lähme edasi,“ ütles ta Õhtulehele.