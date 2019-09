Eesti uudised Riigikogu alustas sügishooaega vägisõnadega Viljar Voog , täna, 20:33 Jaga: M

KÜSIMUS: „Tõeliselt selgubki just neil ajaloohetkedel, mis on pigem keerulised, milline siis on meie Eesti tegelikult,“ päris president Kersti Kaljulaid oma kõnes teiste seas, kas Eesti on demokraatlik või totalitaarset vaikelu hindav, vabadust armastav või pelgav riik. Foto: Erki Pärnaku

Kui opositsioonijuhid saali astusid, oli hümn juba alanud. Riigikogu sügisistungjärgu algust „Kevade“ parafraseeringuga kirjeldada on igati paslik, sest nii nagu Tootsiga, pole järgmine kraaklemine Toompeal kunagi kaugel. Tegelikult podises tülikatel juba pidulikul eilsel avaistungil.