VÕIGAS ROIM: suured võlad välismaal viisid mõrvani ja Eestisse pagemiseni

Prokuratuuri süüdistuse kohaselt olid viimased 10 aastat saareriigis elanud Belorusovil naise ees suured võlad, vahendab PA. Selle tõestuseks loeti ette prantslanna poolt mullu novembris saadetud tekstisõnum, kus too anus oma eksi, et too raha tagasi maksaks: „Ma ei usu, et sa saad aru, kui hull olukord on! Ma saan vaevu selle kuu üüri makstud ning endale ja koertele süüa ostetud.“

„Pärast naise tapmist andis [Belorusov] endast kõik, et mõrvast puhtalt pääseda. Ta mattis laiba aeda, et jõuaks enne selle avastamist riigist lahkuda, ta saatis naise sõpradele tema telefonilt sõnumeid, et nood arvaksid, et temaga on kõik korras,“ sõnas prokurör Oliver Glasgow kohtusaalis. „On raske ette kujutada kedagi läbimõeldumalt ja kalgimalt käitumas.“