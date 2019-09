Politsei otsib Kehras metsa läinud 81aastast Janinat 

9. septembril võttis politseiga ühendust 81-aastase naise murelik poeg, kes teavitas, et eile hommikul läks ta ema Kehras metsa, kuid tänaseni pole koju tagasi jõudnud. Olemasolevatel andmetel läks naine metsa üksi, telefoni tal kaasas ei ole.

Väidetavalt on naisel seljas kollast värvi jope, jalas tumedad püksid, kaelas nööriga võtmed. Janina on umbes 160 cm pikk, keskmise kehaehitusega, tal on hallid juuksed.