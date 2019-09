„ORDEEER!“ Suurbritannia parlamendi valjuhäälne spiiker teatas, et lahkub ametist

„Juba 2017. aasta valimiste ajal lubasin oma naisele ja lastele, et need jäävad mu viimasteks,“ sõnas Bercow esmaspäeval kolleegidele, kõne jooksul ka natuke pisaratega võideldes. Ta plaanib ameti maha panna otsekohe, juhul kui esmaspäeva õhtuks planeeritud erakorraliste valimiste hääletus läbi läheb, ent kui mitte, siis lahkub ta päeval, mil Suurbritannia Euroopa Liidust väljub. Hetkeseisuga oleks see 31. oktoober, kuid võimalik, et siis see ei toimu. Bercow siiski plaanib igal juhul 31. oktoobril ametist lahkuda.