Toomas Alatalu | Venemaa ühtne valimispäev andis siiski vihjeid  

Üllatus Krimmis

Haldusüksuste esinduskogude valimiste puhul oli silmakriipivat palju. Peaminister Dmitri Medvedev, kes on ka Ühtse Venemaa juht, kuulutas küll kärmelt, et valimised kinnitasid kõikjal võimupartei juhtivat osa ja positsioonide tugevnemist seal, kus need olid mullu nõrgad. Paras petujutt, sest eelmisel aastal valiti Habarovskis kuberneriks Žirinovski partei esindaja ja paraja üllatusena said sealse esinduskogu valimistel nüüd kindla võidu samuti liberaaldemokraadid – 57%, järgnesid kommunistid 17% ja alles kolmandana ÜV – 12%.

On muudki üllatavat ja mõtlemapanevat – Krimmi esinduskogu valimistel sai Ühtne Venemaa 53,3% ja Sevastopoli linnaduuma valimistel (võitjana) 38,2%. Küsigem lihtsalt – kui 2014. a ehk siis pärast Krimmi okupeerimist-annekteerimist toimunud valimistel oli ta saanud mõlemas kohas üle 75% häältest, siis mis oli vahepeal juhtunud? Miks Krimm ja Sevastopol ei armasta enam nii suurelt teda vabastanud ja suuri investeeringuid poolsaarel teinud parteid?

Nagu on teada, määrati Krimmi okupeerimisel osalenud eriüksuste juht ja Putini endine ihukaitsja Aleksei Djumin 2016. a Tuula oblasti kuberneriks. Sestpeale on esimene Kremlis, teine Tuulas oma inimene, koos mängitakse hokit jne. Rääkimata Djumini avalikust esitlemisest Putini ühe võimaliku järglasena. Sestap võib väita, et ÜV kõigest 51,3% võidust oblastiduuma valimistel tehakse kindlasti mitmes kohas omad järeldused.

Ühtse valimispäeva suurim kõrvalmaik sündis siiski Venemaa kõrval asuvas Abhaasias, mis muutus Venemaa sõjalise operatsiooni tulemusena 2008. a nn iseseisvaks riigiks, ent selle poliitikat kontrollib täielikult Kreml ja Putin isiklikult. 3. augustil kohtus president sealse kauaaegse koostööpartneri president Raul Hadžimbaga, lubamaks igasugust toetust. Päev enne valimisi Abhaasias,24. augustil kirjutas Venemaa kaitseminister Šoigu aga alla koostööleppele oma sealse kolleegiga. Tasub lisada, et need sammud tehti pärast seda, kui juuli lõpus oli ootamatult haigestunud pea aasta end võimule vastandanud kohaliku opositsiooni juht, kes lõpuks kaotas koguni hääle ja oli sunnitud kampaaniast loobuma.