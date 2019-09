Juhtkiri | Kas riigikogu näeb silmapiiri taha? 

Seni on vastuseta põhimõtteline küsimus – kuidas on võimalik, et kasvava majanduse puhul ootavad ees eelarvekärped ning mis hakkab eelarvega juhtuma veel siis, kui majandus peaks langusse pöörama. Et aga president rääkis murelikult silmapiirist ja sellest, mis on horisondi taga, siis rahandustulekahju kustutamise kõrval tahaks riigikogult teada, millist Eestit nad ehitada tahavad – seni on võimuliit keskendunud vähemalt sõnades vaid senise süsteemi lammutamisele. Alustuseks on riigikogus päevakorras eestikeelsele haridusele ülemineku küsimus hea lakmuspaberina, kas arutada asju sisuliselt või lükata need erakondliku kasu nimel kalevi alla.