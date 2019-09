Valitsus ei saada Simsoni Brüsselisse vahevolinikuks  

Kadri Simson on Eesti kandidaat peagi ametisse astuva Ursula von der Leyeni juhitava uue komisjoni koosseisu. Simsoni enda sõnul on taoline samm vajalik, et nii Eesti kui ka Euroopa Parlament saaks keskenduda peagi algavatele kuulamistele ja tööle, mis on seotud tulevase Euroopa Komisjoni koosseisuga.

„Euroopa Komisjoni tänase presidendi Jean-Claude Junckeri ametiaja lõpuni on jäänud loetud nädalad ning olukord on võrreldes juuniga, mil Vabariigi Valitsus esitas mind vahevoliniku kandidaadiks, selgelt muutunud. Kahjuks ei olnud Euroopa Parlament juulis võimeline Eesti ja Rumeenia kandidaate ära kinnitama. Nüüd käib aga töö juba järgmise viie aasta nimel – Eesti on tulevases komisjonis Ursula von der Leyeni juhtimise all saamas tugeva portfelli ja on aeg keskenduda sellele,“ rääkis Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees ja tulevane Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson.