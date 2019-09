OTSUSTATUD! Simsonist ei saa Junckeri volinikku: „Sel pole enam mõtet.“ 

Kadri Simson on Eesti kandidaat peagi ametisse astuva Ursula von der Leyeni juhitava uue komisjoni koosseisu. Täna oli keskerakondlase viimane tööpäev Riigikogus ja juba homsest resideerub Simson Brüsselis.

„Pidades silmas minu pikka elu ei julge ma öelda, et see on minu jaoks lõplikult viimane päev riigikogus,“ ei tundud Simson tänasel istungil mingeid erilisi emotsioone. Väikest elevust eesootava tõttu ta siiski tunneb: „Uued väljakutsed seavad alati uusi sihte ja vajavad suuremat pingutust kui vana ja kätteõpitud töö.“

Kõlakate kohaselt võib Simsonit Ursula von der Leyeni juhitavas Euroopa Komisjonis oodata energeetikavoliniku portfell. Eesti poliitik teab, mis temast tulevikus saab, aga on senini hoidnud seda kiivalt enda teada. „See selgib homme kell üks Brüsseli aja järgi, kui tulevane president selle avalikult teada annab,“ vastas ta oma tulevase ameti kohta ka seekord.

Ametlikult asub uus komisjon ametisse novembrist, kuid käed-jalad on tulevastel volinikel tööd täis juba nüüd. „Kohanemisperiood mulle ja kõigile neile volinikukandidaatidele, kes alustavad alles tööd Ursula von der Leyeni komisjonis, on ülehomsest kuni esimese novembrini. Selle aja jooksul tuleb kohtuda oma vastutusala direktoraadi inimestega, Euroopa Parlamendi vastava komisjoniga ja läbida ka põhjalik, kolm tundi kestev kuulamine komisjonis ja saada toetus ametis jätkamiseks ka Euroopa Parlamendi poolt,“ selgitas Simson. „Et tulevane president on meie kandidatuuri vastu võtnud, ei tähenda veel, et ametisse asumine saab sündida ilma parlamendi heakskiiduta.“

Hetkel Eestil eurovolinikku pole, sest seni seda rolli täitnud Andrus Ansip läks Reformierakonda esindama Euroopa Parlamenti. Esialgne plaan oli, et Simson täidab kohe rahvuskaaslase kingad, kuid nüüd otsustati töökoht jätta Eesti voliniku tool oktoobri lõpuni tühjaks. „Sellel ei ole enam mõtet. Juuli alguses, kui valitsus otsustas, et ma olen kandidaat järgmisesse komisjoni viieks aastaks, aga olen valmis tööd alustama ka varem, olid kõik võimalused, et saan tööd alustada juba suvel, kui Andrus Ansip lahkus Euroopa Parlamenti. Aga parlamendi enda töö käivitamine võttis nii kaua aega, et ma pole siiamaani jõudnud Junckeri kabinetis kuulamiseni. Nüüd need kaks protseduuri oleksid juba läbisegi ja tekitaks rohkem segadust, kui tuleks kasu,“ selgitas Simson.