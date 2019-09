MÜSTILINE TÕBI: Norras kümneid koeri tapnud seletamatu haigus võib levida ka Soomes 

Norra Toiduohutusameti sõnul teatati laupäeval kuuest haigestunud koerast, kellest kaks koledal kombel peagi surid. Kõigil loomadel esinesid samad sümptomid – oksendamine ning verine kõhulahtisus. Toiduohutusameti kõneisiku teatel on haigus „koertele äärmiselt ohtlik“, ent ei teata veel kas tegemist on nakkusohtliku tõvega või peitub haiguse levik milleski muus.

Norra veterinaariainstituut teatas reedel, et lahkamise käigus leiti kaht tundmatut tüüpi bakterit, ent veterinaarid polnud kindlad, kas need põhjustasid surmava tõve. „See, kui terved ning tugevad Norra koerad surevad nii äkitselt, on loomulikult tõsine. Tegu on väga erilise olukorraga, millega pole me varem kokku puutunud,“ sõnas veterinaariainstituudi ekspert Jorun Jarp.

Enamikul puhul on haigus puhkenud Oslos, ent teadaolevalt on juhtumeid esinenud ka Bergenis ja Trondheimis. Siiski on tekkinud hirm ka naaberriikides. Rootsis on küsitud Norra instituudi käest informatsiooni loomade turvalisuse kohta.