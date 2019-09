TOETUSE VÄHENEMINE: Ühtne Venemaa kaotas Moskva linnaduuma valimistel kolmandiku kohtadest 

RIA uudisteagentuuri avaldatud info kohaselt näitab peaaegu lõplikult kokkuloetud valimistulemus seda, et Kremlimeelne Ühtne Venemaa kaotas Moskva linnaduumas ligi kolmandiku kohtadest. Siiski jääb parteile Moskvas enamus – 26 kohta 45st. 2014. aasta valimistel läks parteil tunduvalt paremini, kui võideti 28 kohta Ühtse Venemaa nime all ning veel kümme sõltumatuna. Ühtse Venemaa kandidaadid osalesid ka seekordsetel valimistel „sõltumatutena“, et end parteiga näiliselt vähem siduda. Nimelt on Ühtse Venemaa populaarsus kümnendi madalseisust.