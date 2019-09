Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos: aeglaselt jätkub kasv 

GALERII

Rahandusministeerium. Foto: Teet Malsroos

Rahandusministeeriumi värske majandusprognoos ütleb, et majanduskasv on juba mõnda aega aeglustunud ja seda väliskeskkonna tõttu. Tarbijad käituvad mõõdukalt, investeeringute kasv on hüplik. Sellest tulenevalt hindab ministeerium, et Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvab järgmisel aastal 2,2 protsenti, kuid edaspidi peaks kasv kiirenema.