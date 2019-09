EKRE kampaaniakulutuste kohta nõudis lisaselgitusi ka erakonna enda esindaja 

Liisa Oviir Foto: Erlend Štaub

Oviir pole EKRE sõjakast seisukohast häiritud, kinnitades, et ERJK oma volitusi ei ületa ning vajadusel kasutab komisjon teisi meetmeid, et konservatiividelt vastuseid saada. „EKRE on ikkagi võrreldes teiste erakondadega poliitikamaastikul päris uus ja ilmselt on selle tõttu nende arusaamine pealiskaudne, mis on ERJK pädevus, aga pädevused tulevad otse seadusest ja me peame seda järelvalvet tegema,“ sõnas Oviir ja tuletas meelde, et ka erakondadel on kohustus komisjonile nõutud info esitada,