Volikogu juht: Lihula mälestuskivi kalmistule ei sobi, sest üritustel tallatakse kalmusid  

Volikogu arutas augustiistungil asja, kuid ei võtnud vastu seisukohta. Esimees Arno Peksare poolest oleks võinud selle juba eelmisel istungil hääletusega vormistada. „Aga mõned volinikud soovisid korrektset protseduuri,“ ütles ta. Septembriistungiks valmistatakse ette eelnõud. Volikogu esimees ei näe mingit vajadust eraldi juriidilise analüüsi järgi. Peksar ütleb, et kuna kivi juures tahetakse korraldada suuri avalikke üritusi, oli algne asukoht vale. „Kelle omaksed on sinna maetud, need kurdavad, et üritustel osalejad tallavad nende hauad ära,“ ütleb ta. „Lääneranna vallal on Lihulas nn sambapark. Kui midagi panna, siis see oleks vägagi sobilik koht. Ning ka see kinnistu kuulub vallale.“