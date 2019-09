Eesti uudised Paandunud narkomaani pihtimus: „See kurjus mu sees oli üle mõistuse.“ Juhan Mellik , täna, 00:01 Jaga: M

ENNE: Erik Valmsen umbes kümme aastat tagasi, kui ta oli täis nii vihkamist kui ka meelemürke... Foto: Erakogu

„Mäletan, kuidas ma Tallinna vanglas märatsesin. Lõhkusin metallvoodeid ja inventari – ma ei tea, kust see jõud mul tuli,“ meenutab kunagine narkomaan Erik Valmsen, kel on hästi meeles üks oma elu surmalähedasim kogemus. Spetsiaalse programmi läbinud Valmsen ütleb nüüd ei kõikidele meelemürkidele, käib selle asemel tööl ja on korralik pereisa.