Mart Treial | Naised õpetasid meestele, kuidas Hollandi vastu mängida 

Jah, kõlab jaburalt, sest eestlannad kaotasid valitsevale Euroopa meistrile 0 : 7 ning sooritasid 90 minuti jooksul vaid ühe pealelöögi, aga lubage ma selgitan. Ma ei mõtlegi, et mehed peaksid sealt midagi taktikalises plaanis kõrva taha panema. Ma räägin meie naiste hingestatusest ja võitlusvaimust.

Ka naistel oli keeruline. Isegi rohkem, sest tasemevahed naiste jalgpallis on kordades suuremad kui meestel. Eestlannad teadvustasid, et positiivne tulemus äsjase MM-hõbeda vastu kuulub ulmevaldkonda, seepärast seati eesmärgiks väärikas esitus. Kõik mängu vaadanud inimesed nägid, et see õnnestuski.

Eestlannad jätsid igasuguse kahtluseta väljakule kõik, mis neil parajasti sees oli. Mis veelgi kiiduväärsem, nad säilitasid erakordse võitlusvaimu ka piimhappe üledoosi ja nukra skoori kiuste. Nii võiski peatreener Jarmo Matikainen hiljem ajakirjanikele sirge seljaga ütelda: „Tüdrukute julgus, keskendumine ja mentaliteet olid esmaklassilised.“

Tahaks, et Karel Voolaid saaks homme hilisõhtul lausuda samad sõnad. Õigemini on see pärast Saksamaalt saadud kolakat lausa hädavajalik, sest juunis polnud teemaks niivõrd kaotus ise, vaid viis, kuidas see saadi. Kes pole kursis või keeldub mäletamast, siis lühidalt öeldes oli see naiskonna esitusest kaugel nagu Amsterdam Tallinnast.

Tean, et koondis mõtleb – ja peabki – teisiti, aga punkti või kolme nõuda on jabur. Et mitte öelda mängijate ja treenerite suhtes ebaõiglane. Jah, ma tean suurepäraselt, kuidas eelmised kaks Tallinnas toimunud Eesti ja Hollandi mängu on läinud, aga need ei maksa homme mitte midagi. Toredad, ent kasutud faktid.

Reaalsus on see, et Hollandi tagalat turvab esmaklassiline keskkaitsepaar Virgil van Dijk (Liverpool) ja Matthijs de Ligt (Juventus). Keskel tõmbavad niite Georginio Wijnaldum (Liverpool) ja Frenkie de Jong (Barcelona) ning ees noolib võimalusi Memphis Depay (Lyon). Teisisõnu, vastase kvaliteet on meeletu, mis tähendab, et positiivse tulemuse saavutamise tõenäosus kaduvväike.