Veerand Eestis tehtud digiõpikutest ei ole koolidele veel tasuta 

Asso Ladva , täna, 21:24

PÄRIS KÕIKE DIGISSE EI SAA PANNA: Kirjastuse Künnimees juhataja Kersti Ehala sõnul jäävad paberist õpikud alles, eriti nendes ainetes, kus õpilane peab ise lugema ja kirjutama. Foto: Teet Malsroos

„E-õpikeskkonna Libry alla koondunud kirjastused on omavahel kokku leppinud, et riigi rahastatav teenus peab olema avatud konkurentsile,“ ütleb kirjastuse Maurus juhataja Jaan Rosental, kes koos teiste väikeste õpikukirjastustega ei pälvinud riigi rahastust. Lõplikult ukse taha ministeerium Maurust ja Libryt ei jätnud, läbirääkimised haridusministeeriumiga on veel pooleli.