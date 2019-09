Venemaa: esmalt köielkõndimine ja siis valimised 

Lääne vaatlejates äratasid suurimat huvi Moskva duuma valimised, millest ei lubatud osa võtta paljudel opositsioonikandidaatidel. Mõneti huvitasid valimised ka seetõttu, et esimest korda said inimesed hääletada internetis ega pidanud minema elukohajärgsesse valimisjaoskonda. Tõsi, süsteemis oli päeva jooksul tõrkeidki ja New York Timesi meelest annab elektrooniline hääletamine vaid hoogu valimispettustele. Opositsiooni juht Aleksei Navalnõi seekord ei kandideerinud, kuid tema staap koostas valijatele meelespea, kelle poolt tasub oma hääl anda ja kindlustada sellega, et nad võidavad „sõltumatuid“ Ühtse Venemaa kandidaate. Tõsi, paljuski esitas soovitatud kandidaadid Kommunistlik Partei ja seega ei kujuta nad president Vladimir Putini võimuvertikaalile erilist ohtu.