Vikerkaarelipp põhjustas Karlovas välksõja Arvo Uustalu , täna, 20:22

RAHU TEIE PERELE: Baarirahva sõnul kutsub vikerkaarelipp üles rahule. Foto: Aldo Luud

„Rahvas on ahastuses. See on tänav, kus emad ja isad peaksid saama rõõmsalt ja rahumeelselt liikuda, ilma et sind susitaks igasuguse propagandaga,“ ütleb traditsiooniliste pereväärtuste eest seisev härra, keda häirib see, et läheduses olev baar vikerkaarelipu heiskas.