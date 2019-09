Taavi Libe | Ebanormaalsete oludega ei tule kohaneda, vaid võidelda 

Alanud kooliaasta üllatas mind veel ühe eripäraga. Viraalsete videote ajastul on saanud harjumuspäraseks, et lugematutest aktusereportaažidest kerkib igal aastal esile vähemalt üks põnn, kes lööb oma rikkumatus siiruses lauale sellised pärlid, et inimesed naeravad ja jagavad seda veel pikka aega.

Tänavusel sügisel jäid mudilased 15 kuulsuseminutist ilma, sest nende eest korjas aupaiste abiturient Kerttu, kes teatas Delfi TV-le antud lühikommentaaris, et maailm on väga tühi ja mõttetu paik ning inimesed peaksid välja surema, sest me põhjustame kliimasoojenemist ja kõik poliitikud on nõmedad. Oli see noore inimese ühiskonnakriitika? Paraku mõjus see pigem verbaalse jalahoobina kõigele, mis ette jääb.