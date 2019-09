Seisukoht Seisukoht | Ainult mitte vabandust paluda! Elis Kusma, toimetaja , täna, 17:52 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Hiljuti kirjutas The New York Timesi kaasautor, tuginedes küsitlus- ja uuringutulemustele, et poliitikud, kes paluvad vabandust halva käitumise või kohatute väljaütlemiste pärast, jäävad suurema tõenäosusega ametikohast ilma või ei osutu enam tagasivalituks. Selgitusena pakuti, et vabandusepalumist nähakse nõrkuse märgina või ülestunnistusena: meie halvimad kahtlused on osutunud tõeks!