Briti parlament on sõjakäigul Brexiti ja peaminister Johnsoni vastu 

Johnsoni enda toetus on aga langemas. Kuu aega tagasi pidas 41 protsenti küsitlusele vastanutest teda parimaks peaministrikohale sobivaks poliitikuks, nüüd on pooldajaid vaid 36 protsenti. Kuid temaga võitleva Tööerakonna juhi Jeremy Corbyni toetus on muidugi veel palju napim: teda näeks peaministrina vaid 16 protsenti küsitletuist.

„2016. aastal esitas valitsus rahvale lihtsa küsimuse, mida oli võimatu valesti mõista: „Kas Suurbritannia peab püsima Euroopa Liidus või lahkuma sellest?“. Kuigi toonane peaminister David Cameron kinnitas, et rahva otsus on lõplik ja seda ei muudeta poliitiliste mängudega. Me usaldasime teda. Hääletus aga andis vastuse, milleks võimulolijad ei olnud valmis ning nad hakkasid otsima võimalusi selle ignoreerimiseks. Cameroni valitsus ei liigutanud sõrmegi, et rahva tahet ellu viia. Theresa May valitsus tegeles sellega vastu tahtmist ja kurvastavate tulemustega – pigem püüti leida võimalust korraldada uus referendum, mis annaks „õige“ tulemuse. Nüüd on see taas päevakorral. Tööerakonna varivälisminister Emily Thornberry kirjeldas eelmisel neljapäeval BBC saates „Question Time“, mida nende erakond kavatseb võimule saades teha. „Esmalt,“ ütles Thornberry, „läheme Brüsselisse uuteks kõnelusteks Brexiti asjus. Ja seejärel korraldame uue referendumi.“ Nii on Brexitit veeretatud kolm aastat ja kolm kuud kui kuuma kartulit. Rahva demokraatlikust tahtest hoolimata pole „demokraatlik“ parlament valmis inimeste soovi täitma.“