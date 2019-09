PÕRUMINE! India kosmosesond läks Kuule maandumisel kaduma 

Nime Vikram kandev sond suundus Kuule missiooni Chandrayaan 2 raames. Plaanide järgi oli see samm ambitsioonikas rahvuslikus plaanis analüüsida Kuu seni väheuuritud lõunapoolust. Kuid side katkes eile täpselt hetkel, mil masin pidi maanduma ning insenerid kardavad nüüd, et see on jäädavalt kadunud.