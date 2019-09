LIHASÖÖJATE KÄTTEMAKS? Tuhanded kogunevad taimetoitlase akna alla grillima 

Independent kirjutab, et Perthis elav Cilla Carden pöördus võimuesindajate poole siis, kui tema naabrid õues liha grillisid ja hais sellest levis üle kogu elamise. Ta kaebas, et ei saa lõhna pärast nautida omaenda aeda ning kurtis ka naabriaias mängivate laste lärmi üle. „Ma tunnen ainult kalahaisu,“ väitis Carden. „Ma ei saa minna välja.“

Kohus ei võtnud küll naise kaebust arutamisele, kuid kohalikud lihaarmastajad korraldasid Facebookis kampaania, et järgmisel kuul üheskoos naise ukse ees grillipidu teha. Rohkem kui 2000 inimest on lubanud osaleda, ligi 6000 on väljendanud huvi. „Ärge laske Cillal hävitada vana head Austraalia traditsiooni,“ väljendas end üks osaleja.