28 kukub ja ajateenistusest prii! „Ootan huviga, kas nad teevad mulle veel ühe trahvi.“  

Juhan Mellik , täna, 22:05

AJATEENISTUSSE! Need noormehed alustasid ajateenistust mullu jaanuaris. Nii mõnigi ei järgi nende eeskuju ja maksab pigem trahvi. Foto: Asso Pikk

„Miks ma ei taha minna? Sest mulle tundub, et ajateenistus praegusel kujul on ajaraiskamine,“ põhjendab kasarmuelust aastaid hoidunud ja selle nimel trahve maksnud Robin. Kuu aja pärast on ta murest prii – Robin saab 28aastaseks.