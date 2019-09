Eesti uudised EKRE: kaks sõimukirja nädalas. Kas vihakõnest saabki uus normaalsus? Liina Hallik , täna, 21:40 Jaga: M

GALERII

RELJEEFNE JA KUJUNDLIK: Nagu juhid ees, nõnda rahvas taga. Vihastest väljaütlemistest ja loosungitest kubiseb EKRE sõprade Facebooki leht, nagu leiab neid ka EKRE egiidi all toimuvatelt meeleavaldustelt. Vahel juhtub, et tagant järele tuleb seisukohti siluda ja hoiakuid muuta, kuid süsteem on töös. Foto: Robin Roots

Olgugi et presidendi riigikogu istungil kantud pusa teatas: „Sõna on vaba“, on poliitikute sõnakasutuses viimastel kuudel ilmnenud eufooria kaotanud viimase kriitilise tunnetuse sõnavabaduse piiridest. Õhtuleht kogus kokku EKRE parlamendiliikmete, ministrite ja erakonnaliidrite sotsiaalmeedias tehtud avaldused 1. maist tänaseni.