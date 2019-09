Andrus Ansip Brüsseli keelatud reklaamist: ma polnud sellest teadlik 

„Minuni on jõudnud info ALDE kommunikatsiooniosakonna juhilt Didrik de Schaetzenilt, et reklaam oli nende initsiatiiv ning et ALDE on Reformierakonna (st minu reklaami) eest tasunud 10,95 eurot,“ märkis Ansip. „Seejuures ei teavitanud ALDE mind ega Reformierakonda reklaami avaldamisest enne ega pärast selle toimumist. Ma ei ole seda reklaami tellinud ega vastu võtnud keelatud annetust ja seetõttu ma keeldun tasumast keelatud annetuse eest 10,95 eurot kellele iganes.“

„Meie jaoks jäi ohukohaks see, et reklaamides on viidatudsellele, et need on ALDE poolt tasutud,“ selgitas komisjoni otsust ERJK esimees Liisa Oviir. „Lõpptulemus saab see olla, et nad [Toom ja Ansip] peavad reklaami ise kinni maksma. Kandidaat peab ise reklaamikulu tasuma.“