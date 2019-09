Skandinaavias levib koerte seas salapärane surmav haigus 

„Koerte seas levimas seni tuvastamata haigus, mille tunnusteks on kõhulahtisus ja oksendamine. Koerte üldseisundi halvenemisele võib järgneda surm,“ ütles VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialist Ainike Nõmmisto. „Kahjuks ei ole haigusetekitajat veel kindlaks tehtud, mistõttu ei ole täpselt teada ka haiguse levikuteed.“

Viimasel ajal on mitmed koerad Oslo lähedal kannatanud äkilise ja fataalse haiguse käes, mis on välja löönud pärast jalutuskäike parkides. Loomaarstid ja kohaliku omavalitsuse ametnikud levitavad koeraomanikele hoitavad sõnumid. Paljud koertega seotud üritused on samas ära jäetud, vahendab Norra ajaleht Aftenposten.