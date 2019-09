Europarlamendi eelarveboss: Simsoni nimetamine volinikuks ilma portfellita läheks maksma miljon eurot 

Kirjas europarlamendi presidendile David Maria Sassolile on kõne all Eesti volinikukandidaat Kadri Simson ning Ioan Mircea Pașcu Rumeeniast. Neil kummalgi pole veel portfelli ja Euroopa Parlament ei jõudnud neid enne suvepuhkusele minekut kinnitada. Juulis takerdus Simsoni valimine Euroopa Komisjoni lahkuva juhi Jean-Claude Junckeri vahekomisjoni Simsonist mitte olenevatel asjaoludel. Nimelt näeb protokoll ette, et tema suulist avaldust voliniku kohale peavad üle kuulama europarlamendi komisjonide esimehed. Kuna europoliitika sisedraama tõttu üks esimees aga puudus, pididki Simson ning rumeenlane Pașcu jääma septembrit ootama.

Eelarveboss leiab, et tema hinnangul pole rahaliselt mõistlik anda volinikukoht enne komisjoni ametiaja lõppu isikutele, kellel veel konkreetne portfell puudub ja seda vaid mõneks nädalaks. „Need kulutused on ebaproportsionaalsed kui mõelda esiteks sellele kui lühike on ülejäänud ametiaja pikkus, teiseks sellele, et [volinikel] pole õiget portfelligi ja kolmandaks sellele, et komisjoni president andis teada, et komisjon ei esitle enne ametiaja lõppu ühtki uut initsiatiivi,“ loetleb Hohlmeier.