Tallinn hädas: välismaalased tahavad lapsi pealinnas harida, selleks pole neil õigust 

„Selliste laste arv Tallinnas on kasvanud käesoleval aastal väga suures tempos. Meie poole pöörduvatel lastevanematel on õigus töötada või õppida, neil on erinevad viisadokumendid, kuid puudub üldjuhul elamisluba ja Eesti elukoht rahvastikuregistris,“ kirjutab Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula haridus- ja teadusministeeriumile. „Politsei-ja Piirivalveamet (PPA) on korduvalt pöördunud sel suvel Tallinna haridusameti poole seoses kolmandatest riikidest (Ukraina, Venemaa, Valgevene, Moldova jne) Eestisse elama ja õppima tulla soovijatega. PPA on selgitanud, et lasteaeda või kooli saab vastu võtta ainult lapsi, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ehk elamisluba ning sissekirjutus Tallinna linnas.“