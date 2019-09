Rahandusministeerium ei taha kaitseväele anda erandit biokütuse osas 

Rahandusminister viitab kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministrile (MKM)Taavi Aasale, et biokütuse lisandiga fossiilkütuse kasutamisest tingitud probleemidele on viidanud ka teised sektorid, näiteks põllumajandus. „Biokütuse kohustuse osas tuleb koostöös leida teistsugune lahendus,“ märkis Helme.

Ühtlasi markeeris Helme, et MKM eelnõus valeväide, kui öeldakse, et muutus ei too riigile kaasa kulusid. „Väide ei ole õige, sest vaja on täiendada kütuse käitlemise andmekogu ning vaja luua x-tee sõnumivahetus loodava Eleringi andmebaasiga,“ selgitas minister.