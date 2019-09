Mart Helme koolikiusamisest: see ei kao kunagi, aga ühiskonna suhtumine on muutunud  

Kooliaasta alguse puhul uuriti valitsuse pressikonverentsil ministrite käest suhtumist koolikiusamisse.

Mart Helme sõnul on koolikiusamine olnud alati üks äärmiselt vastik ja ebameeldiv asi ning selle vormid on ajas muutunud ja jõudnud ka internetti. "See ei muuda seda tõsiasja, et igasugune koolikius tekitab inimeses stressi," rõhutas ta.



"Meie ajal oli pigem tegemist füüsilise kiusamisega. Kaklused olid igapäevased. Kambad ja kampadevahelised kaklused olid ka igapäevased. Suuremate poiste terror väiksemate vastu oli igapäevane," rääkis Helme. "WC-s suuremad poisid harrastasid seda, et andsid põlvega pissijale vopsu tagumikku ja ütlesid: „Kusi kinni.“ See oli äärmiselt ebameeldiv, vastik. Sellega tuli leppida, sellepärast, et no mida sa teed. Lähed sellele suuremale poisile kätega kallale, saad tappa veel lisaks, eks ole."

Tohutult positiivne on see, et ühiskonna suhtumine on muutunud, rõhutas Helme, et tema ajal vaid naerdi kiusamise üle ja soovitati välja kannatada.

"Tänapäeval sellist suhtumist enam ei ole."

Samas nentis minister, et kiusamine ei kao kunagi täielikult ära. "Ei ole võimalik võtta täielikult kontrolli alla seda, et on õelaid, on kibestunuid, on võib-olla oma kodustressi tõttu ennast koolis välja elavaid noori. Aga ühiskondlik teadvus ja arusaamine, et sellega on vaja tegeleda, see kindlasti on olulisel määral kasvanud selle aja jooksul, mis mina olen ilmas elanud."