Juhtkiri | Emad-isad kooli tagasi 

Luulerida, et kõik on uus septembrikuus on tihti küll tüütuseni üleekspluateeritud, kuid on fakt, et esimesse klassi minejate kõrval saab koolimineku ärevust tunda järjest rohkem õppureid, keda tavaarusaama kohaselt pole seni kooliealiseks kuidagi liigitada saanud. Näiteid pole vaja kaugelt otsida: täiemõõdulisi arstiõpingud alustas sest sügisest vähiravi fondi eestvedaja Toivo Tänavsuu või näitleja Merle Jääger sai läbi esimese aasta Räpina aianduskoolis.