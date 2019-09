Top | Kohus nunnutab prillikivi 

Värskest uuringust ilmne et umbes pooled teise sambaga liitunuist võtaks raha sealt kohe välja ning teine pool jätkaks kogumist. Esimene pool turgutaks tarbimishüppega võimsalt Eesti majandust. Reformijate ülesanne on aga garanteerida teisele poolele, et poole võrra õhenev sammas kokku ei kukuks ja selles olev vara sambajooksu tõttu kolinal väärtust ei kaotaks. Garantiide puudumine sunnib ka teise poole sambast pagema.