ÕL VIDEO JA FOTOD | Presidendilt kultuuripreemia saanud Kadri Voorand: Eesti on suur muusikariik!

Kadri Voorand tunnistab, et väärtusliku preemia saamine tuli talle üllatusena. Ta leiab, et Eesti on suur muusikariik. „Nii väikese riigi kohta on nii palju maailmas tunnustust saanud muusikuid ja kunstnikke, tegelikult väga paljude valdkondade inimesi. See on sellises mastaabis riigi kohta tohutu saavutus,“ räägib Voorand.

Kadri ema Viivi lisab: „Iga tunnustus on palsam emme hingele. Ma elan väga kaasa. Ise sama elukutset pidades sa ju tead, millised on need sünnitusvalud.“