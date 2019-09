KOHUTAV: USAs pures koerakari noore naise surnuks 

Adrieanna O’Shea läks 23. augustil kodulinnas elava tuttava juurde, et tuua ära eelmisel õhtul sinna unustatud käekott. Teel sinna ründasid naist naabermajas elavad viis koera.

Tunnistajad kuulsid Adrieanna O’Shea appikarjeid, kuid miski ei aidanud. Koerad vedasid ta põõsastesse. Kohaliku meedia teatel on selle kohutava rünnaku juures üllatav see, et ohver tundis teda rünnanud koeri lausa nimepidi, sest oli nendega varem korduvalt kohtunud